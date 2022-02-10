“Mobese sisteminin kontrolü kimde?”

Mobese görüntülerinin, cinayetin gerçekleşmesinden hemen sonra Türkiye basınında servis edilmesi, akıllara “Mobese sisteminin kontrolünün kimde olduğu ve mahkeme emri olmadan görüntülerin nasıl elde edilebildiği” sorusunu getirdi





Almanya’da yaşayan Türkiyeli gazeteci Erk Acarer’in “Falyalı suikastının zanlıları" olarak sosyal medyadan paylaştığı fotoğraftaki kişilerin Halil Falyalı'nın korumalarına ait olduğu ortaya çıktı.

Polisin açıklaması şöyle:

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, bir araç içerisinde yer alan iki erkek şahsa ait görüntülerin, iş adamı Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Konu şahısların olayla bağlantısının olmadığı saptanmakla beraber, mesele polis tarafından çok yönlü olarak titizlikle soruşturulmaktadır.”

Öte yandan Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, “Halil Falyalı cinayeti ile bir derin hesaplaşma olayına daha tanık olduk. Silahlı katillerin tekne ile Türkiye’den geldiği, cinayeti işleyip geri döndükleri yönünde güçlü iddialar bulunmaktadır” dedi.

Korkmazhan, Halil Falyalı cinayeti ve ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “Mobese görüntülerinin, cinayetin gerçekleştiği sıralarda Türkiye basınında servis edilmesinin”, Mobese sisteminin kontrolünün kimde olduğu yanı sıra, mahkeme emri olmadan görüntülerin nasıl elde edilebildiği, özel hayatın gizliliği gibi soruları da akıllara getirdiğini kaydetti.

Korkmazhan açıklamasında, “Geçici 10. Madde ile iç ve dış güvenliğin, irade, demokrasi ve hukukun askıya alındığı, polisin sivile bağlı olmadığı, Kıbrıs sorununda çözümsüzlük politikasıyla Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukukun dışında tutulduğu ve uluslararası suç örgütleriyle mafyaların üslendiği ve hiç kimsenin can güvenliğinin kalmadığı bir toprak parçası haline getirildik” iddiasında bulundu.

“Gelinen aşamada da ikilem açık ve nettir. Ortası yoktur. Ya erken federal çözüm ile uluslararası hukukun parçası olacağız, ya da çözümsüzlük politikasıyla uluslararası mafya ve suç örgütlerinin arka bahçesi olarak kalacağız” ifadelerini kullanan Korkmazhan, Sol Hareket olarak, arka bahçe olmayı reddeden tüm demokrasi ve ilerici güçleri en geniş demokratik birliği sağlayarak, demokrasi, hukuk ve erken federal çözüm mücadelesini yükseltmeye çağırdı.



