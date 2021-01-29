Misyonerlerlik mi yapılıyordu?

ABD eski başkanı Trump’ın iadesini istediği ve Türkiye’de casuslukla yargılanan ünlü rahip Rahip Brunson’un ABD’li öğrencisi KKTC’de misyonerlik faaliyetlerinin merkezinde



ABD eski başkanı Donald Trump’ın iadesini ‘zorla’ istediği, Amerika’da da törenle karşıladığı Türkiye’de casuslukla yargılanan ünlü rahip Brunson’un iddianamesine yansıyan Diyarbakır’daki faaliyetleri döneminde "öğrencisi" olan ve 2018 yılından beri adada olduğu öğrenilen Ryan Daniel Keating isimli ABD vatandaşı, KKTC’de Mağusa eksenli misyonerlik faaliyetlerinin merkezinde…

Kıbrıs Postası’nın bir süredir gündeme getirdiği “KKTC’de misyonerlik dosyası” önceki gün Mağusa’da geçekleştirilen Gümrük Dairesi’nin denetim/baskınıyla başka bir boyut kazandı.

Mağusa'daki Karakol Mahallesinde bir dükkâna gerçekleştirilen kontrolde kutularca çok sayıda İncil’in yanı sıra Tevrat ve benzeri “misyonerlik” ürünleri ele geçirildi.

Söz konusu Mağusa merkezli Gümrük/Kaçakçılık baskınına paralel/bağlantılı Kumyalı’da da yapılan bir baskında kaçak içkilerin üretildiği Zekai Altan’ın yeri de denetlendi.



KİLİSE EVLERİNİ DE YÖNETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR…

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) bir bölüm başkanının referansıyla aynı zamanda DAÜ kampüsü içerisindeki kiliseyi de kontrol eden ABD vatandaşı Ryan Daniel Keating’in ülkemizde çok sayıda gizli “kilise evini” de yönettiği değerlendiriliyor...

2018’den beri adada bulunan söz konusu Amerikalı şahsın, adada “hangi sıfatla” bulunduğu bir başka kritik soru olmakla birlikte söz konusu gümrük baskınıyla Ryan Daniel Keating, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini ‘zorla’ istediği ve Amerika’da Beyaz Saray’da ‘törenle’ karşıladığı casuslukla yargılanan rahip Andrew Brunson’un İzmir’deki iddianamesine de yansıyan “Diyarbakır’daki faaliyetleri” sırasından öğrencisi olduğu öğrenildi.

Brunson iddianamesinde, PKK tarafından organize edilen Kobani olayları ve Diyarbakır'da gerçekleşen hendek eylemlerinde Güneydoğu'da olması dikkat çekmiş, iddianamede Brunson'un görev yerinin İzmir olmasına rağmen Şanlıurfa ve Diyarbakır'da “özel faaliyetler” ve “ilişkiler” içinde olduğu belirtilmişti.



MERKEZ MAĞUSA… SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLÜLER

Ülkemizde bir süredir organize misyonerlik faaliyetleri dikkat çekiyor. Özellikle üniversite çevreleri içinde “Afrika kökenli ve Ganalı” misyonerler aktif.

Bu konuda pek çok “açık ihbarın” yanı sıra misyonerlerin özellikle Mağusa bölgesinde konuşlanması dikkat çekiyor.

Ayrıca “misyonerlerin” ülkemiz sosyal medya mecralarında da koordine olduğu ve kategorik faaliyetler içinde olduğu biliniyor.

