Miss Kuzey Kıbrıs Azra Kızılbora

Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasında tacın sahibi, Azra Kızılbora, Bay Kuzey Kıbrıs ise Volkan Zeki Sel oldu

35’inci Miss Kuzey Kıbrıs ile 24’üncü Bay Kuzey Kıbrıs önceki akşam gerçekleştirilen gala gecesinde belirlendi.Limak Cyprus Deluxe Hotel’de Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde, Günkut Ajans’ın organizatörlüğünde gerçekleştirilen gecede Miss Kuzey Kıbrıs 2022 tacının sahibi Azra Kızılbora oldu.Yarışmada Halime Denizkurdu ikinci, Suna Seferler ise üçüncü oldu.Gecede Miss Turizm Limak 2022 ödülü Suğde Tunççağ’a, Dostluk Güzeli 2022 ödülü de MajaBuyamba’ya layık görüldü.Bay Kuzey Kıbrıs 2022 Yarışmasında ise Volkan Zeki Sel “Bay Kuzey Kıbrıs 2022” seçilirken, Ahmet Özcezarlı ikinci, Olkan Özoğlu üçüncü oldu.Bay Turizm Limak 2022 ödülünü Hüseyin Hündüz, Bay Dostluk 2022 ödülünü ise Şaban Vural aldı.