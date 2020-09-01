Misafirler şarkı söylemeyecek

Sağlık Bakanlığı’ndan düğünler için Covid-19 kılavuzu:

Misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek.

Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

Her masada yeterli sayıda en az % 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

Sabit sandalye/koltuk düzeni olan mekanlarda oturma düzeni bir sandalye/koltuk boş olacak şekilde misafir kabul edilebilecek.

Sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan mekanlarda oturma düzeni sandalye/koltuklar arast 1 metre mesafe olacak şekilde misafir kabul edilebilecek.

Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (Covid-19) semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin mekan yöneticisine bildirecek.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, düğünler ve benzeri organizasyonlarda uyulması gereken kurallara dair 22 maddelik bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda dikkat çeken tavsiye nitelikli kararlar mevcutBulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir dizi ‘tavsiye’ nitelikli karar üretildi.Yerel bulaşın artmasıyla 22 Ağustos’ta “acil” olarak toplanan komite; düğünler ve benzeri organizasyonlarda uyulması gereken kurallara dair 22 maddelik bir “kılavuz” belirledi ve söz konusu kılavuz, 28 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.Kıbrıspostası’nın haberine göre kılavuzda yer alan tavsiye nitelikli kararlar arasında, sosyal medyada gündem olan bazı maddeler de mevcut.En çok dikkat çekenler arasında, “Organizasyon yapılacak mekanlarda misafirlerin dinlemesine yönelik( (canlı müzik dahil) müzik yapılabilecek ancak riski artırmamak adına misafirler şarkı söylemeyecektir” maddesi bulunuyor.Öte yandan 22 maddeden oluşan tavsiye nitelikli kararların denetime muhtaç olduğu da ifade ediliyor.Alınan kararlar, Resmi Gazete’de şöyle yayımlandı:“22 Ağustos 2020’de acil olarak toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, ülkede görülen Covid-19 vakalarındaki artış nedeni ile alınması gereken önlemler ile ilgili birtakım kararlar almıştır.Bunlardan bir tanesi de açık alanlarda düzenlenecek organizasyonlarda kişi sayısının 100 kişi ile kapalı alanlarda ise maksimum 50 kişi ile sınırlandırılmasıdır ancak bu kararın iptal edilerek açık havadaki organizasyonların yeniden sosyal mesafe kuralına göre ayrıntılı olarak açıklanması gerektiği görülmüştür.Bu nedenle düğünler ve benzeri organizasyonlarda uyulması gereken kurallara dair bir kılavuz oluşturulması gereği ortaya çıkmıştır. Bu kılavuzdaki sosyal mesafe, hijyen ile ilgili kurallar açık havada düzenlenen diğer benzer organizasyonlar için geçerlidirEvlilikler ve düğünler toplum hayatımızın önemli bir parçasıdır. Ancak şu anda Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu tür sosyal olaylara bir takım sınırlamalar ve önlemler getirme zorunluluğu vardır. Düğünler, aileleri ve arkadaşları bir araya getirirken, COVID-19'un yayılmasına da zemin hazırlayabilirler.Bu kılavuz ülkemizdeki düğünler ve benzeri organizasyon için covid-19 nedeniyle alınması gereken genel önlemleri anlatmakta olup herhangi bir mevzuat (sağlık ve güvenlik mevzuatı dahil) ile bu kılavuz arasında bir çelişki olması durumunda, ilgili mevzuat geçerli olacaktır.Bugünkü bilgilerimize göre Covid-19 esas olarak öksürme ve hapşırma ile oluşan solunum damlacıkları ve kontamine yüzeylerle temas yoluyla bulaşmaktadır. Bu nedenle bu tedbirlerin amacı. mekanlarda çalışanlar da dahil olmak üzere düğüne / organizasyona katılan tüm bireyler için enfeksiyona maruz kalma riskini en aza indirebilmektir.1- Düğünün/ organizasyonun süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.2- Mekanların işletmecileri tarafından misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek. Oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.3- Tesisin misafir kapasitesi de mesafe planına göre belirlenmeli ve bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmelidir.Hazırlanan plan çerçevesinde mekanın girişlerinde ve sıra oluşabilecek noktalarda mesafeyi sağlamaya yardımcı işaretlemeler yapılmalıdır.Kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılmalıdır.4- Misafirlerin girişte ateş ölçümleri yapılmalı 38 dereceden yüksek olanların 1102 veya yakın bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.5- Mekan girişlerinde dezenfektan/ el antiseptiği bulundurulmalıdır.6- Düğün yapılacak mekanlara maske takılarak girilmeli, maskesi olmayanlara işletme sahiplerince mekanın girişinde maske sağlanmalıdır. Düğün sırasında maske takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil) sağlanmalıdır. Mekanda yoğunluk olmasını önleyecek şekilde kişiler arası sosyal mesafenin 1.5 m.'nin altına düşmemesi için önlemler alınmalıdır.7- Mekanlara ait düzenlemeler;A- Yemek, kokteyl vb. ikram yapılacak mekanlarda;B- Düğün salonu ve bunun gibi davet,toplantı, kutlama amacıyla kullanılan masasız (sandalye/koltuk düzeni olan) mekanlarda;8- Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecek.9- Nikah merasiminde temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak10- Fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecek11- Nikah yapılan mekanlardaki ortak kullanım alanlarında el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak.12- Organizasyon yapılacak mekanlarda misafirlerin dinlemesine yönelik( (canlı müzik dahil) müzik yapılabilecek ancak riski artırmamak adına misafirler şarkı söylemeyecektir.13- Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimlerinde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki nikah merasimi arasında en az 30 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/ pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak.14- Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak.15- Asansörlerin kullanımı olacaksa sayı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.16- Personelin Covid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda mekan sahibi tarafından bilgilendirilmesi gerekir.17- Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak.18- Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak.19- Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/ gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlenıfu::ilecek.20- Mekanlarda çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman bulundurulacak. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf ekipmanı kullanacak (Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine özen gösterilecektir.).21- Personel kıyafetlerinin günlük temizliği sağlanacak.22- Personel, el temizliğine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacak (El temizliğıni sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun olmaclığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas alınacak.). Bu mekanlarda görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanlan mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecek. Bu alanların temizliği ve kımıllara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır. Ayrıca buralarda alkol bazlı el antiseptiği/ dezenfektanı bulundurulacak.