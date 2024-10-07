Minikler örnek oldu

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Şehit Tuncer İlkokulu’nda da kutlandı.
Veteriner Tuğçe Boztepe, öğrencilerle söyleşi yaparak, hayvanların yaşam hakkına saygı duymanın, onların yaşam alanlarını engellememenin önemini anlattı.
Öğrenciler, hayvan barınağına ve Altın Patiler'e bağışlamak amacıyla mama ve maddi bağış da yaparak sokak hayvanlarına destek oldu.
Öğrenciler ayrıca evlerinde besledikleri hayvan dostlarını okula getirerek harika bir gösteri yaptılar.
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