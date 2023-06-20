Minik Volkan'ın durumu iyiye gidiyor

KTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümral Volkan, eşi ve iki kız çocuğuyla tatil için gittiği İstanbul’da acı bir olay yaşadı.
Ümral Volkan'ın 12 yaşındaki kızına Beşiktaş'ta motosiklet çarptı. Küçük kız kazada ağır yaralanırken, çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü kız yoğun bakımdayken serbest bırakıldı.
Olay, 3 Haziran günü saat 19.20 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümral Volkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte caddenin karşı tarafına geçmek için yaya geçidinin yanına geldi. Orta refüjde bekledikleri sırada, hızla gelen bir motosiklet ailenin 12 yaşındaki çocuklarına çarptı. Küçük kız çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, anne ve babası feryatlar içinde yanına koştu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Günlerce yoğun bakımda tedavi edilen küçük kızdan müjdeli haber geldi. Ümral ve Gizem Volkan’ın 12 yaşındaki kızları yoğun bakımdan çıktı.
Vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan küçük kızın tedavisi sürüyor.
Baba Ümral Volkan, kızının hastanede yaşam mücadelesi verirken motosiklet sürücüsünün serbest kalmış olmasına tepki gösterdi. Motosikletlinin emniyetteki ifadesini de hatırlatan Volkan, göz göre göre kızına çarptığını ve 'Taksirle Yaralama' iddiasının yetersiz olduğunu savundu. Ümral Volkan ve eşi, adaletin sağlanmasını beklediklerini söyledi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ailenin caddenin karşısına geçmek için orta refüjde beklediği sırada hızla gelen bir motosikletin küçük kıza çarptığı ve kızın metrelerce sürüklendiği görüldü.
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