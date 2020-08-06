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Minik Nehir'den acı haber

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Minik Nehir'den acı haber

Çatalköy’de 27 Mayıs tarihinde evin havuzuna düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık bebek, Nehir Ada Niziplioğlu hayata tutunamadı.

Küçük Nehir, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti.

Nehir Ada Niziplioğlu’nun cenazesi bugün Türkiye’de İskenderun Karaağaç Mezarlığında defnedilecek.

27 Mayıs tarihinde Çatalköy’de havuza düşüp boğulma tehlikesi geçiren 16 aylık kız çocuğu Nehir Ada Niziplioğlu, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış, ardından ise Türkiye’ye sevk edilmişti.

Nehir Ada Niziplioğlu’na bakmakla sorumlu bakıcı G.S. (K-36) ise görevini ihmalden tutuklanmış, davası devam ediyordu.
 

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