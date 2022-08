Minik Kuzey yardım eli bekliyor

Kuzey Selengüçlü, 5 yaşında Serebral Palsi hastalığı ile mücadele ediyor. Kuzey’in ameliyat olabilmesi için 68 bin dolara ihtiyacı var. Bu miktar karşısında çaresiz olan anne ve baba Kuzey’in yeniden ayaklanması için yardımsever vatandaşlardan yardım istiyor. Minik Kuzey’in ise tek hayali arkadaşları ile top oynayabilmek

Gazimağusa sakinlerinden Selengüçlü ailesinin ‘Serebral Palsi’ hastası olan 5 yaşındaki oğulları Kuzey yardım bekliyor.Doğumu sırasında oksijensiz kaldığı için kas hücreleri zarar gören minik Kuzey’in sağlığına kavuşabilmesi için Ekim ayına kadar Amerika’da bir hastanede ameliyat olması gerekiyor.Minik Kuzey’in ameliyat dahil tüm masrafları için 68 bin dolar paraya ihtiyaçları olduğunu belirten ailesi, yardım kampanyası başlattı.Ancak şu ana kadar yardım kampanyası aracılığı ile sadece 8 bin dolar toplanabildi.Aile, ameliyat tarihine kadar 45 bin dolar paranın hastaneye gönderilmesi gerektiğini belirtti.Küçük Kuzey'in babası Gürdal Selengüçlü yaşadıkları çaresizliği Gündem Kıbrıs tv’ye anlattı.Selengüçlü küçük Kuzey'in nasıl bu rahatsızlıkla karşı karşıya kaldığını şu sözlerle anlattı:“İki çocuğumuz var. İsimleri Kuzey ve Güney, ikizler ve 5 yaşındalar. Kuzey doğum esnasında oksijensiz kaldığı için kas hücreleri zarar gördü. Bu nedenle Kuzey, kaslarını kullanamaz hale geldi. Buna da Serebral Palsi (SDR) hastalığı deniliyor. Çocuğumuzun yürümesi için ameliyat olması gerekiyor. Kuzey’i hayata kavuşturabiliriz. Kuzey için bir şansımız var ve bu şansı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kuzey’in ameliyat olabilmesi için 168 bin dolara ihtiyacımız var”Kuzey’in ameliyat olamaması durumunda gelişiminde büyük sıkıntı olacağını ifade eden baba Selengüç, “Çocuğumuzun ilk başlarda hasta olduğunu kabul edemiyordum. Eşim Kuzey’in kardeşinin gelişimine bakarak bir şeylerin ters gittiğini düşünüyordu ve araştırmalar yapıyordu. Eşimin araştırmaları sonucunda gelişiminin geride kaldığını fark ederek Kuzey’i doktora gösterdik. Oğluma Serebral Palsi teşhisi konuldu ve biz de bu sayede SDR hastalığıyla tanıştık”Çaresiz baba, Kuzey 1 buçuk yaşındayken hastalığı bu sayede kabullendiğini kaydetti.Kasım ayında Kuzey’in ameliyatı için Amerika'da bir hastaneden gün aldıklarına dikkat çeken baba Selengüçlü, “Hastane ile mail alışıverişleri yaptık. Hastane bize geri dönüş yaparak ameliyat gününü belirledi. Fakat ameliyat için belirlenen 68 bin dolar henüz hazır değil. Kuzey’in gelişimi için her ay bazı tedaviler yapılması gerekiyor. Bizler her ay Kuzey’in rahat hareket edebilmesi için Türkiye’de bir hastanede aylık 30 bin TL karşılığında botoks tedavisi uygulamak zorunda kalıyoruz ve bu masrafları bizler karşılıyoruz."Öte yandan küçük çocuğa uygulanan botoks tedavisinin de zararları mevcut... Baba Selengüçlü, ABD’deki doktorun, Kuzey’in vücuduna uygulanan Botoks tedavisinin büyük ameliyattan 4 ay önce durdurulması gerektiğini belirttiğini sözlerine ekledi.Kuzey için yardım kampanyalarının devam ettiğine işaret eden baba Selengüçlü, Kuzey için yaklaşık olarak 16 bin dolar toplandığını söyleyerek Kasım ayına kadar Kuzey için 68 bin doların toplanması gerektiğini kaydetti.Anne Selengüçlü de, “Kuzey’in ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bir anne olarak oğlumun hayatının kurtulmasını istiyorum. Bu yüzden Amerika şansını kaybetmek istemiyoruz. Her 4 ayda bir Kuzey için botoks yaptırıyoruz. Fakat Kuzey’in gelişiminde bir değişiklik görmüyoruz” ifadelerini kullanarak Kuzey’in için tek çıkış yolunun ameliyat olduğunu vurguladı.Minik Kuzey’in ameliyat olmaması durumunda tekerlekli sandalyeye mahkum olacağını söyleyen çaresiz anne, yardım çağrısında bulundu.İşte yardım yapılabilecek kanallarBaba Selengüçlü de sözlerinin sonunda, Kuzey için yardımda bulunmak isteyen vatandaşlara seslenerek şunları söyledi:"Gürdal Selengüçlü ismini kullanarak Kuzey için açılan banka hesabına para yatırabilirsiniz. Turkcell ve Telsim’den 3205’e KUZEY yazıp yollayıp 20 TL karşılığında bağış yapabilirsiniz"Serebral palsi, kas aktivitesi ve vücut duruşu ile ilgili bir grup problemi tanımlayan rahatsızlıktır. Beyin henüz gelişme aşamasındayken meydana gelen hasar sonrasında gelişir. Belirti ve bulgular süt çocukluğu ve okul öncesi dönemde kendisini göstermeye başlar. Anormal refleksler, vücudun gevşekliği, gövde ve ekstremitelerde sertlik, duruş bozuklukları ve yürüme bozukluğu, serebral palsili çocuklarda görülebilen belirtiler arasında yer alır. Serebral kelimesi beyin anlamına gelir. Palsi ise hareket zayıflığı ve felç durumunu ifade etmek için kullanılır. Serebral palsi ya da diğer bir ifadeyle beyin felci, temel olarak kasların tonusunu, hareketini ve kişinin motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller.