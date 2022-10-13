Minik Kuzey hayallerine kavuşacak

Henüz 1 yaşındayken ‘Serebral Palpsi’ teşhisi konulan ve ameliyatı için yeterli para toplanan 5 yaşındaki Kuzey Selengüçlü, hayallerine kavuşacak





Henüz 1 yaşındayken ‘Serebral Palpsi’ (SDR) teşhisi konulan minik Kuzey için başlatılan yardım kampanyasında sona gelindi.

Kısa bir süre önce ailesinin sosyal medya üzerinden başlattığı yardım çağrısına duyarlı vatandaşlar sessiz kalmadı. Ameliyatı için yeterli para toplanan 5 yaşındaki Kuzey Selengüçlü, hayallerine kavuşacak.

Kasım ayında yapılması planlanan ameliyat yeterli paranın toplanamaması nedeniyle ertelenmişti.

Kuzey ilk ameliyatını 12 Ocak tarihinde Amerika’daki St. Louis Children’s Hastanesi’nde olacak.

Teşhisin ardından 2 yaşından bu yana ‘Fizio’ tedavi gören minik Kuzey’in en büyük hayali ikiz kardeşi Güney ile koşup eğlenmek.

Amerika’da gerçekleşecek olan ilk ameliyat için yeterli paranın şimdilik toplandığını duyuran aile katkı koyan, destek veren herkese teşekkür etti.

Minik Kuzey’in babası Gürdal Selengüçlü, gerekli olan 68 bin doların toplandığını belirtti, “Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için gerekli olan parayı topladık ve kampanyayı sonlandırdık. Bizlere destek veren, vermeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey evladımız içindi” dedi.



