Minik Kalpler Evkaf ile Tarihe Yolculuk Yaptı

Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) sponsorluğunda tarihi yerleri gezip görme fırsatı yakaladı.Gazimağusa’da tarihi yolculuk yaparak kültür gezisi gerçekleştiren öğrenciler, Kapalı Maraş bölgesini ve Lala Mustafa Paşa Camisini ziyaret etti.Yeni yerler keşfetmenin heyecanını yaşayan öğrenciler aynı zamanda edindiği tarihi bilgiler ile birlikte bilgi dağarcığını genişletti. Aralarında tarihi yapıları ilk kez gören öğrencilerin mutluluğu da yüzleri gülümsetti.Ayrıca gezi öncesi Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne gerçekleştirilen ziyarette Şampiyon Meleklerimiz de unutulmadı.Evkaf tarafından çocuklara gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Dört İşlem Eğitim Merkezi Direktörü Serhat Bayar, öğrencileriyle birlikte Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’i makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.