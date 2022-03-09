Minik Hasan’ın durumu iyiye gidiyor





Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynarken 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören’in durumu iyiye gidiyor.

Tören’in tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi’nde sürdüğü, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere; 4 Mart günü Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynayan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören, 30 metre derinliğindeki kuyuya düşmüştü.

Tören, Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılmış, Polis Basın Subaylığı, olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını belirtmişti.

