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Minik Asya acil yardım bekliyor

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Minik Asya acil yardım bekliyor
Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği (Zayder) Genel Başkanı Rabia Özcömert, SMA hastası 8 aylık Asya için halktan destek talep etti.
Özcömert’in çağrısı şöyle:
“26.10.2020 doğumlu Asyamız. Küçücük bedeniyle yaşama tutunma mücadelesi veriyor. SMA tedavisi süreci oldukça zor ve mücadele gerektiriyor. Bir umut var ve tedavi yurt dışında bütçesi çok büyük. Bir umut varsa mücadelemiz için gerekçemiz var. Asya ile birlikte mücadele vermeye var mısınız? Asya hepimizin çocuğu tek yürek olma vakti. SMA değil KIBRIS kazansın.
İletişim için tel: 05488372327
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