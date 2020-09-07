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Mine Gürses pozitif olduğunu açıklayarak sitem etti

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Mine Gürses pozitif olduğunu açıklayarak sitem etti

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses dün tüm otel çalışanlarına yönelik yapılan PCR testleri sonucunda kendisinin pozitif olduğunun tespit edildiğini ancak şu an hiçbir semptom olmadığını ve karantina yurdunda olduğunu açıkladı. Gürses, son günlerde Merit Otelleri ile ilgili yapılan saldırılara değinerek sitemlerini paylaştı.
Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü  Mine Gürses'in paylaşımı şöyle:

ÖZELLİKLE MERİTLERLE UYUYUP SABAH KALKINCA ACABA MERİTLER ALEYHİNDE NE BULUP YAZARIM , NASIL KARALARIM DİYE DÜŞÜNEN İSMİ LAZIM DEĞİLLERE DUYURUMDUR.

Dün otelimizde yapılan testlerde benim testim pozitif çıktı. Şu anda karantina yurdundayım. Burada bir sürü insan var.
Ben çok iyiyim. Hiçbir semptom yok. Tabii ki gereken yapılacaktı. Bundan kaçış yok.
Otelin tüm personeli testten geçti.

Diğer bir konu Değerli Mutfak Şefimiz Çetin Dirier Aralık 2019 dan bu yana İLTİHAPLI EKLEM ROMATİZMASI dolayısıyla hastaydı. Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Girne Kamiloğlu hastanesinde günlerce yoğun bakımda yattı. Ailesinin isteği üzerine ÜÇ AY ÖNCE Mersin Devlet Hastahanesine Ambulans uçakla götürüldü. Maalesef iltihap böbreklere ve kalbe zarar verdiği için kurtulamadı. Corona ile yzaktan yakından ilgisi yok . Bu konuda teyid almak isteyenler bu hastanelerden alabilirler.

Oğlum Kerem Gürses bugün anjiyo olacaktı. Ama benim testim pozitif çıkunca , geçen hafta hastaneye birliktr gittiğimiz içinoğlumun da anjiyosu ve kalp ameliyatı ertelendi maalesef.
O da evinde izolasyona girdi. Tedbir amaçlı olarak. Ailemizin de karantinaya alındığı filan yok. Kuyruklu yalan.

Merit Lefkoşa kapanıyor mu diye haber yapanlar? Neden kapansın. Sağlık bakanlığı tüm personele test yaptı. Sorun oradan öğrenin. Benimle birlikte bir çocuğumuz daha pozitif. O ve yakın temaslıları da karantina altına alındı. Biz oarmağımızın arkasına saklanmıyoruz. Başımız dik yaşıyoruz.

Uğraşa uğraşa yoruldunuz Meritlerle. Biraz dinlenin be. Binlerce insanın ekmeğiyle oynamaktan vazgeçin.
Bizler bu toplum için çalışmaktan, yardımcı olmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Sorup sormadan, araştırmadan yazıp duruyorsunuz.
Yetti be.

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