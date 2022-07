Mimoza sahili en temiz koylardan biri oldu

Mimoza Beach Hotel, Temmuz ayında yapılan deniz suyu analizleri sonucunda en temiz koylardan birine sahip otellerden oldu. Mimoza Beach Hotel Müdürü Oytun Çorba; “Misafirlerimizin her anını özel hissetmesi için havuz, güneş ve masmavi berrak denizin eşliğinde temiz bir sahilde denize girmelerini sağlamaktan ötürü mutluyuz” diye konuştu

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel sahillerinden birinde denize sıfır konumuyla misafirlerine yaz sezonunda unutulmaz deneyimler sunan Mimoza Beach Hotel, Sağlık Bakanlığı’nın Temmuz ayı deniz suyu analizleri sonucunda “E.coli ve Enterokok” oranı en düşük deniz suyuna sahip tesislerinden biri oldu.Eğlence ve huzuru bir arada sunan Mimoza Beach Hotel’in otele sıfır plaj alanı, restoranı ve havuz barı, mini çocuk parkı, palmiyelerin gölgesinde geniş havuzu, lobi alanı ve her açıdan denizi gören konforlu odaları konukları yaz boyunca memnun etmeye devam ediyor.Denize sıfır konumda yer alan birçok tesis için önemli bir sağlık konusu olan ve kanalizasyonun karıştığı denizlerin hastalıklara yol açma ihtimalinin artması nedeni ile düzenli yapılacak mikrobiyolojik testlerle sahillerin denetlenmesini önemseyen Mimoza Beach Hotel yönetimi, yapılan son analizlerle temiz deniz suyu kriterlerine uygun çıkmaktan son derece memnun olduklarını açıkladılar.Mimoza Beach Hotel Müdürü Oytun Çorba; “Misafirlerimizin her anını özel hissetmesi için havuz, güneş ve masmavi berrak denizin eşliğinde temiz bir sahilde denize girmelerini sağlamaktan ötürü de mutluyuz” dedi.Oytun Çorba açıklamasında şöyle konuştu:“Otelimiz Magusa’nın en güzel koylarından birinde yer alıyor, tesisimizde arıtma ve kanalizasyon konusuna son derece önem veriyoruz, bunun için gerekli teknik donanıma sahip olarak sürekli kontrol altında tutuyoruz. Otelimizin bulunduğu Yeniboğaziçi ve İskele arasında kalan bu bölgede, yeni yapılanmalar nedeni ile belediyelerin de özellikle dikkati çektiği arıtma konusunda gerekli çalışmalar yapılmaz ise, kirliliğin giderek artması olası. Bölgemiz kıyı sahillerin, denizlerimizin temizliğinden önce kendimiz daha sonra belediyeler ve ilgili kurumlar sorumlu olmalıdır. Pandemi gibi ciddi bir salgın sürecinin halen devam ettiği tüm dünyada ve ülkemizde sağlıklı bir turizm yapabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Haziran ayı ile birlikte pandeminin hafiflemesi ile de turistlerin adamıza gelişleri hızlanmıştı. Sezon başından bugüne full kapasite hizmet veriyoruz. 47 oda 94 yatak kapasitemizle, özel plaj alanımız, dış alan dinlenme noktalarımız, 24 saat servis sunan Pool à la Carte restoranımız, havuz ve havuz barımız, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeğimizle kısa ve uzun dönem konaklamalar için ideal bir tatil imkanını misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz. Bu bölgede yerli ve yabancı misafirlerimizin tercih ettiği bir otel olduk. Müşteri memnuniyetiyle birlikte çevre koruma konusundan da otelimiz yönetimince çok dikkatli çalışmalar yapıyoruz.”Ayrıca; 3 Suit odası, 38 adet iki kişilik ve tek kişilik “French bed” yataklı ve 6 adet iki ayrı yataklı “Twin Room” özelliklerinde üç farklı konsept ile tasarlanmış odalarda ailelere ve sevdiklerine huzurlu ve konforlu bir konaklama imkanı sunduklarını dile getiren Çorba, “Misafirlerimizin her anını özel hissetmesi için havuz, güneş ve masmavi berrak denizin eşliğinde temiz bir sahilde denize girmelerini sağlamaktan ötürü de mutluyuz” dedi.Adanın temiz ve güzel sahillerinden biri ile kucaklaşan Mimoza Beach Hotel, konforu ve huzuru doya doya yaşayacağınız tatilleriniz için, zengin ürünleri, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, ara atıştırmalıkları, kaliteli servisi ve uygun fiyat avantajı ile misafirlerini ağırlıyor.Her türlü bilgi ve rezervasyon için, (0) 392 378 81 68 nolu telefondan veya [email protected] e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.”