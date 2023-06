Mimoza Beach Hotel, sahili en temiz koylardan biri

Mimoza Beach Hotel, Sağlık Bakanlığı’nın Haziran Ayı Deniz Suyu analizlerine göre en temiz sahil ve koylardan birine sahip

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel sahillerinden birinde denize sıfır konumuyla misafirlerine yaz- kış tüm sezonlarda unutulmaz deneyimler sunan Mimoza Beach Hotel, Sağlık Bakanlığı’nca yapılan Haziran ayı deniz suyu analizleri raporuna göre “E.coli ve Enterokok” oranı “0” yani en temiz deniz suyuna sahip tesislerinden biri oldu.Özellikle kanalizasyonun karıştığı denizlerin hastalıklara sebebiyet vermesi nedeni ile düzenli yapılan mikrobiyolojik testlerle tesislerin, sahillerin denetlenmesini önemseyen Mimoza Beach Hotel yönetimi, Haziran ayı analizinde “temiz deniz suyu” kriterlerine uygun çıkmaktan son derece memnun olduklarını dile getirerek misafilerine güvenli şekilde burada konaklayabileceklerini, gönül rahatlığı ile aileleri ve çocukları ile deniz tatili yapabileceklerini duyurdu.Konu hakkında görüşlerini sunan Mimoza Beach Hotel Müdürü Oytun Çorba;“Tesisimiz hizmet vermeye başladığı günden bugüne, Mağusa’nın en güzel koylarından birine sahip olmanın ayrıcalığını yaşarken, bu ayrıcalığa layık olmak adına sürekli çalışarak, tesisimizde arıtma, kanalizasyon gibi hijyen ve sağlık konularına da son derece önem veriyoruz. Bu sebeple otelimizin teknik donanımı her sene geliştirirek olası risklere karşı sürekli kontrol altında tutuyoruz. Bu bölgede kıyı sahillerinin belediyelerimizce düzenli denetlenmesine de son derece önem veriyoruz. Otel yönetimi olarak Haziran ayı deniz suyu analizinde yapılan ölçümde en temiz koylardan birinde olmaktan son derece memnunuz. Misafirlerimize güvenle girebilecekleri bir deniz ve rahat –konforla konaklayacakları bir tesis olmak içinde sürekli çalışıyoruz. Sonuçların bu şekilde temiz çıkmasından memnunuz.Otelimiz yaz sezonu geçişi ile birlikte Haziran ayı itibari ile hem yerli hem yabacı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sezon başından bugüne full kapasite hizmet vermenin yanı sıra farklı etkinlikler yaparak haftaiçi ve haftasonu özel organizasyonlar düzenliyoruz. Açık havada düzenlediğimiz şenliklerden, canlı müzik konserlerine konaklama dışında günübirlik misafirlerimiz de aileleri ve çocukları ile havuzun ve denizin tadını çıkarmakta.Oldukça yoğun geçen sezonlarda misafir memnuniyeti bizler için son derece önemli, temiz bir denize sahip olmaktan da bu memnuniyetleri artırmakta.47 oda 94 yatak kapasitemizle, özel plaj alanımız, dış alan dinlenme noktalarımız, 24 saat servis sunan Pool à la Carte restoranımız, havuz ve havuz barımız, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeğimizle kısa ve uzun dönem konaklamalar için ideal bir tatil imkanını misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz. Misafirlerimizin her anını özel hissetmesi için havuz, güneş ve masmavi berrak denizin eşliğinde temiz bir sahilde denize girmelerini sağlamaktan ötürü de mutluyuz” dediAdanın temiz ve güzel sahillerinden biri ile kucaklaşan Mimoza Beach Hotel, konforu ve huzuru doya doya yaşayacağınız tatileriniz için, zengin ürünleri, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, ara atıştırmalıkları, kaliteli servisi ve uygun fiyat avantajı ile misafirlerini ağırlıyor. Her türlü bilgi ve rezervasyon için, (0) 392 378 81 68 nolu telefondan veya [email protected] e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.