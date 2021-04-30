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Milyar dolar gelir elde edebilirdik

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Müteahhitler Başkanı Gürcafer: “Hükümetin önceliği ‘Türkiye bize para versin’ noktasında. Cebinde milyonları olan ve dünyada sığınabileceği güvenli liman arayan milyonlarca insan var. Biz bu insanlardan bir kısmını kazansaydık milyar dolar gelir elde edecektik”

Milyar dolar gelir elde edebilirdik

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Ekonomik Örgütler Platformu’nun (EÖP) defalarca, “2021 yılının kurtarılamaması halinde ülkeyi çok büyük bir felaketin beklediği” uyarısında bulunduğunu belirterek, “2021 yılının kurtarabilmesi için de, “toplumun yüzde 60’ının aşılanıp, aşılanmış kişilere de kapıları açmak gerektiğini, aşıya ulaşılması noktasında da ne gerekiyorsa yapmasının şart” olduğunu kaydettiğini ifade etti.
EÖP’ün “aşı” gündemi ile geçen aylarda Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette, bu hususta çok ciddi bir lobi çalışması yaptığını ancak siyasetin EÖP’ün bu girişiminin devamını getiremediğini söyledi. Gürcafer, “Siyaset, eğer bizim başlatmış olduğumuz o baskıyı aynı tazyikle devam ettirseydi bugün çok farklı bir noktada olacaktık” dedi.
Cafer Gürcafer, şöyle devam etti:
“Dünyada, yaşadığı travmadan dolayı cebinde milyonları olan ve dünyada sığınabileceği güvenli liman arayan milyonlarca insan var. Bu arayışla bakınan, karar aşamasında olan milyonlarca kişi var, biz bu insanlardan bir kısmını kazansaydık milyar dolar gelir elde edecektik. Bu bizi çok rahatlıkla pandemiden çıkarırdı. Buna tekrardan odaklanmamız lazım. Beni rahatsız eden ve üzen bugün dahi böyle bir çalışma görmüyorum. Hükümetin önceliği ‘Türkiye bize para versin’ noktasında.
Eğer ki şu anda yalnızca satılmış olan evlerin devir harçlarından gelecek olan para neredeyse hükümetin Türkiye’den beklediği para kadarsa, onu organize etmezse biz hiçbir zaman kendi kendimize yeten bir yapıya sahip olamayız. Bu mantalite değişikliğini bu salgının geçmesiyle birlikte bu yaşananlardan ders çıkararak süratle yapmamız lazımdır. Bu yapıyla hiçbir yere varamayız.”
Gürcafer, Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün bedelini çok ağır ödediğini ve ödemeye de devam ettiğini söyledi, sürdürülebilir bir ekonomi, sorunsuz bir turizm için, direkt ulaşımın olması, limanlardan sorunsuz bir şekilde ihracat yapılabilmesi için federal bir temelde veya başka bir temelde bir çözüme ihtiyaç olduğunu kaydetti.
 
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