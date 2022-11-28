“Milli politikayı savunmayan biri kazanırsa sıkıntıya gireriz”

YDP Genel Başkanı Arıklı, “Milli politikayı savunmayan biri kazanırsa burada Türkiye ve biz sıkıntıya gireriz” dedi





YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yerel seçimlerde Kıbrıs Türk siyasi arenasında milli cephede yer alan üç partinin İttifak yapacağını söyledi.

Adayları belirlerken ada çapında aday adayları arasında anket çalışması yaptıklarını, uzlaştıklarını ve adayları ilan ettiklerini ifade eden Arıklı, 3 partinin 18 adayı olduğunu, kayıtsız şartsız bu adayların arkasında dik duracaklarını kaydetti.

Gazimağusa’nın en önemli belediyelerden biri bulunduğunu ifade eden Arıklı, Maraş açılımının, Kıbrıs politikasının en önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti, seçimi milli politikayı uygulayacak, savunacak birisinin kazanması gerektiğini söyledi.

Arıklı, “milli politikayı savunmayan biri kazanırsa burada Türkiye ve biz sıkıntıya gireriz” ifadelerini kullandı, Erdal Özcenk’e destek verdi. Arıklı, “17 belediye bir tarafa, Gazimağusa Belediyesi bir tarafa” dedi, “milli seferberlik başlatmalıyız bu seçimi kazanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, 18 belediyede ortak başkan adayları olduğunu, bu süreçte çok ince çalıştıklarını, çatlak sesler çıkacağını ama hep birlikte başarıyı elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ataoğlu, yerel seçimlerde ortaya konan birlikteliğin bir ilk olduğunu ifade ederek, bundan sonraki süreçte her yerde birlik beraberlik içinde hareket edeceklerini kaydetti.

