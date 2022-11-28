banner875
banner885
15 0
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
28 0
 
Utanç verici manzara
Utanç verici manzara
14 0
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
10 0
Girne Yarı Maratonu yapıldı
Girne Yarı Maratonu yapıldı
13 0
3 trafik kazasında 3 yaralı…
3 trafik kazasında 3 yaralı…
30 0
Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler
Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler
40 0
banner878

“Milli politikayı savunmayan biri kazanırsa sıkıntıya gireriz”

banner476

YDP Genel Başkanı Arıklı, “Milli politikayı savunmayan biri kazanırsa burada Türkiye ve biz sıkıntıya gireriz” dedi

banner825
“Milli politikayı savunmayan biri kazanırsa sıkıntıya gireriz”
 
 
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yerel seçimlerde Kıbrıs Türk siyasi arenasında milli cephede yer alan üç partinin İttifak yapacağını söyledi. 
Adayları belirlerken ada çapında aday adayları arasında anket çalışması yaptıklarını, uzlaştıklarını ve adayları ilan ettiklerini ifade eden Arıklı, 3 partinin 18 adayı olduğunu, kayıtsız şartsız bu adayların arkasında dik duracaklarını kaydetti. 
Gazimağusa’nın en önemli belediyelerden biri bulunduğunu ifade eden Arıklı, Maraş açılımının,  Kıbrıs politikasının en önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti, seçimi milli politikayı uygulayacak, savunacak birisinin kazanması gerektiğini söyledi. 
Arıklı, “milli politikayı savunmayan biri kazanırsa burada Türkiye ve biz sıkıntıya gireriz” ifadelerini kullandı, Erdal Özcenk’e destek verdi. Arıklı, “17 belediye bir tarafa, Gazimağusa Belediyesi bir tarafa” dedi, “milli seferberlik başlatmalıyız bu seçimi kazanacağız” değerlendirmesinde bulundu. 
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, 18 belediyede ortak başkan adayları olduğunu, bu süreçte çok ince çalıştıklarını, çatlak sesler çıkacağını ama hep birlikte başarıyı elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. 
Ataoğlu, yerel seçimlerde ortaya konan birlikteliğin bir ilk olduğunu ifade ederek, bundan sonraki süreçte her yerde birlik beraberlik içinde hareket edeceklerini kaydetti. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.