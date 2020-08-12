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Milli piyangoda yeni sistem kuruluyor

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Piyangolar Birimi, TC Milli Piyango İdaresi’nin bir şirkete devredildiğini, Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan Şans Oyunları terminallerinin de iptal edileceğini ve yeni sistem ve makinelerin devreye gireceğini duyurdu.

Milli piyangoda yeni sistem kuruluyor

 

Başbakanlık Spor Dairesi Piyangolar Birimi açıklamasında, TC Milli Piyango İdaresi’nin, Sisal Şans Anonim Şirketine 10 yıllığına devredildiği hatırlatılarak bundan sonraki süreçle ilgili bilgi verildi.

Bundan dolayı Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan Şans Oyunları terminallerinin de iptal edileceği kaydedilen açıklamada, şans oyunlarının Sisal Şans Anonim Şirketi’nin kurduğu yeni sistem ve makinelerle oynatılacağı bildirildi.

Yeni oyun terminallerinin kurulumu ve çalışmaya başlamasının ardından TC Şans Oyunlarının oynatılmaya yeni sistemiyle devam edeceği belirtilen açıklamada, oyunlar oynatılmaya başlamadan önce yeniden duyuru yapılacağı ifade edildi.

 

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