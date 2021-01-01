Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti

Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ve amorti rakamları belli oldu. Çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango talihlisinin Manisa Akhisar'dan çıktığı açıklandı.

Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının çekilişi canlı yayında gerçekleşti. 100 milyon TL hayali kuran vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini kontrol ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı Milliyet.com.tr'de. İşte Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarası ve amorti rakamları.

100 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin alındığı yer Manisa Akhisar olarak açıklandı.

Satılmayan diğer üç çeyrek biletin ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kalmıştır.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar’dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AMORTİ RAKAMLARI

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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama ekranına Milliyet.com.tr hızlı sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz. Çekiliş sonuçlandığında ilgili alana bilet numaranızı yazarak sorgula butonuna bastığınızda biletinize isabet eden ikramiye tutarı belli olacaktır.



31.12.2020 Tarihli Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Tam Liste

Son 7 rakamına göre 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

9884757

Son 7 rakamına göre 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

3813252

8216776

Son 7 rakamına göre 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

Son 7 rakamına göre 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

9989608

9226048

9751643

9986763

7686590

4482473

6338587

5787953

4714334

2309341

3312378

9499197

5367672

3612599

8628569

1149804

4308593

1259479

6354870

5308813

3447800

4860396

8248960

6352764

6505152

0786427

9074687

4031812

3043636

9186926

Son 7 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0691011

4001754

5979616

0512389

1981937

6087564

5164794

3014604

8215939

4743712

9242476

6460939

0894591

9973378

9289810

9899874

0880807

6441284

5228109

2915185

6692569

4399558

5851982

9861669

9267039

0928162

0106598

3402648

8686639

7722537

6343481

0982520

5142621

8824549

1817607

5885277

8856005

4938985

9135344

6552587

1376436

0337447

9333522

3718191

7481420

8853344

1493282

4342372

2756377

7861988

1860949

4701534

5610241

1003303

4217450

2692740

1750484

0869903

2729157

2638064

5340214

8749220

8806311

2275828

2325717

1460987

3630314

6202321

8750392

2955066

6969682

0206075

5599555

0553050

1158652

8211932

7393495

1065184

9308903

5393884

0979843

3930517

0929389

0290712

5085054

7092858

0929604

7137156

5323128

8970760

6064002

1146786

6556644

7028178

4326654

6024890

8777482

7758994

2238384

9405513

Son 7 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

4814109

5014089

5024733

5033310

5036755

5039054

5134027

5142877

5269349

5273667

5343144

5353755

5366274

5547646

5573827

5578986

5588952

5608858

5637318

5676786

5736042

5886160

6043516

6062663

6113186

6134714

6141864

6163466

6192272

6270583

6294100

6307073

6441164

6473045

6598220

6604382

6614112

6712418

6715992

6721769

6773340

6784022

6862196

6868570

6875330

6983267

7021036

7228475

7250758

7278627

7317131

7323640

7365671

7513568

7552536

7590540

7598453

7668484

7689234

7734711

7778084

7840515

7941287

8029979

8030054

8071834

8136777

8143449

8185373

8208946

8225238

8262645

8300282

8320190

8403758

8410699

8420720

8435398

8470330

8496208

8600455

8662322

8762695

8771885

8847732

8869260

8883834

8918929

8933727

8951308

8992925

9008270

9032377

9038629

9114544

9263321

9311213

9451737

9464593

9466949

9502125

9515979

9547332

9709801

9779237

9827433

9880133

9923625

9943868

9974242

0054528

0088099

0114162

0120602

0147175

0284497

0354575

0446093

0450018

0496527

0520879

0543397

0576041

0578848

0590937

0713871

0714901

0784503

0786936

1014552

1026503

1043593

1063841

1157117

1345919

1359249

1459687

1547575

1584130

1598362

1677398

1729822

1775967

1807011

1824840

1833479

1873881

1874973

1880874

1965783

2007565

2065509

2113463

2148445

2173621

2188790

2240019

2241904

2306574

2416124

2430848

2435156

2469477

2533602

2564400

2655324

2672133

2673558

2904023

2905146

3044607

3141336

3147669

3210518

3287408

3293200

3486359

3525852

3526591

3591595

3599221

3607765

3682048

3765126

3771577

3774787

3935614

4000983

4205629

4360705

4402282

4403852

4486106

4486419

4500020

4514241

4522393

4574408

4612249

4680712

Son 6 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

600441

736045

508165

429243

281423

933292

755108

626697

360342

732905

669806

319089

229224

040894

525564

652650

929892

895819

576722

664926

847644

388132

887131

108025

746568

228809

965544

890931

589317

731237

045896

688303

347566

202393

539527

359666

714713

160028

465230

818987

898782

893149

582793

482870

914575

603374

347303

167077

292871

242464

Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

69309

65502

27311

47958

16503

75337

09465

06929

26949

96919

10918

97712

44625

51582

37080

60027

09242

15723

68444

50586

77732

53677

82704

17588

90288

20711

46431

17418

97403

88532

13377

11454

98213

87178

47756

60590

54861

01797

37385

26970

06459

77548

33017

19396

24786

22053

66704

14037

33054

32251

23872

46782

56628

05402

30258

90869

68122

90007

58050

81422

88436

53507

80273

89558

19183

37636

44294

35096

18520

64549

08730

96552

10439

22279

51192

67035

12050

43409

31427

40151

82740

03790

57820

60112

31374

56087

56219

74490

10344

37583

08443

48823

10051

50957

92529

68666

72853

02249

62290

51607

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

7691

6411

7280

7112

6634

4187

4334

6264

0885

4486

3561

5978

5906

0345

0988

9324

5445

7743

7305

8108

3468

1437

2111

2295

0154

3902

1825

6674

9751

0867

1340

4082

7201

8994

4175

8929

3417

6820

2786

8253

Son 3 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

551

722

530

081

171

018

193

371

544

515

512

274

348

719

505

526

021

231

701

941

Son 2 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

87

24

21

79

05

10

31

Son 1 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

0

5

Son 7 rakamına göre 100.000 TL ikramiye kazanan numaralar