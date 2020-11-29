Milli Piyango'nun 29 Kasım çekilişi yapıldı

Milli Piyango 29-11-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi



4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

684045

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

045441

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

007732 047733 067243 075292 088619 117648 125703 137098 166292 179128 240964 294770 300038 353459 402718 412946 453469 545724 597572 618211

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

013344 065080 068844 069095 076887 078634 126268 134572 144869 153204 166539 167901 243008 260246 261547 263503 282155 286077 304702 342827 354462 365310 404515 421313 438586 440070 444118 450500 458637 464846 471341 483953 488918 497352 514038 518263 534479 545721 558154 563611 603468 610505 627418 648405 651549 679376 679902 683830 694427 696003

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

00407 01758 02538 05650 05930 11440 13249 15844 30008 30057 31026 32124 33354 34663 34822 38140 41149 41801 45879 54858 55064 58522 59424 60934 68170 70149 73255 74770 75512 76858 76881 77752 80520 80584 83179 84221 93472 96029 97282 99103

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0053 0272 0758 0976 1003 1085 1477 1768 1868 2087 2183 3238 3244 3344 4007 4192 4836 4918 5406 5852 6084 6162 7382 7596 7600 7960 8088 9315 9378 9872

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

055 143 144 162 293 363 402 405 422 501 567 719 721 784 833 841 880 926 954 998

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

02 10 59 65 75 90 95

Son 1 rakamına göre 40 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

0 - 5

4.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

084045 184045 284045 384045 484045 584045 604045 614045 624045 634045 644045 654045 664045 674045 680045 681045 682045 683045 684005 684015 684025 684035 684040 684041 684042 684043 684044 684046 684047 684048 684049 684055 684065 684075 684085 684095 684145 684245 684345 684445 684545 684645 684745 684845 684945 685045 686045 687045 688045 689045 694045 –––––



