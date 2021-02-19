Milli Piyango'nun 19 Şubat çekilişi yapıldı

4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

548962

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

452635

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

012734 - 090983

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

013835 043813 180395 297313 360385 402741 417051 437858 449121 536736

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

017486 094391 145919 335235 366645 374561 395557 406105 450253 493689

2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

017918 020925 203467 292672 299290 426108 454328 459399 463660 488173

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

00188 10749 37440 65438 75353 76234 84060 88992 94800 96147

Son 4 rakamına göre 240 TL ikramiye kazanan numaralar

0512 1248 2413 4083 4283 4409 5511 5578 6678 8460

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

234 381 757 805 886 930 953 999

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

18 24 36 41 87 88

Son 1 rakamına göre 40 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

3 8

4.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

048962 148962 248962 348962 448962 508962 518962 528962 538962 540962 541962 542962 543962 544962 545962 546962 547962 548062 548162 548262 548362 548462 548562 548662 548762 548862 548902 548912 548922 548932 548942 548952 548960 548961 548963 548964 548965 548966 548967 548968 548969 548972 548982 548992 549962 558962 568962 578962 588962 598962

