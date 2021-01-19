Milli Piyango'nun 19 Ocak çekiliş sonuçları

Milli Piyango 19-01-2021 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

708342

600.000 TL ikramiye kazanan numaralar

396442

50.000 TL ikramiye kazanan numaralar

190827 271841 304825

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

047301 128905 169508 221934 483444 613870 706725 783428 916776 940754

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

175625 222471 246166 465060 470721 523883 607576 706886 710028 829165 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar 009231 046933 046960 077288 134593 154455 168362 168613 180197 185628 192674 227837 228362 286422 305045 341244 405230 408334 445284 458187 468646 479650 482643 496469 528634 530198 534735 536668 606122 631107 631890 712687 718391 725701 744179 747704 752202 762599 787394 792044 794695 827635 840067 851178 921454 944449 947678 952979 970948 977930

Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

03273 03701 06385 07269 14181 15790 15949 17103 18951 19400 22416 24671 25037 27826 29965 30866 31482 33447 34204 34207 36031 36286 36508 38981 40026 40445 40897 41413 41639 44383 45282 45429 45794 46525 55220 67029 68648 68745 76405 78115 78836 87172 88609 89387 90120 90242 91145 92266 92711 96064

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0090 0524 1224 3064 3692 4964 5550 5622 5632 5950 6127 7216 7364 7550 8298 8710 8952 9405 9417 9896

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

117 133 175 225 227 248 340 411 574 784 880 881

Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

05 08 21 28 65 83 92 93

Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

3 - 7

6.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

008342 108342 208342 308342 408342 508342 608342 700342 701342 702342 703342 704342 705342 706342 707342 708042 708142 708242 708302 708312 708322 708332 708340 708341 708343 708344 708345 708346 708347 708348 708349 708352 708362 708372 708382 708392 708442 708542 708642 708742 708842 708942 709342 718342 728342 738342 748342 758342 768342 778342 788342 798342 808342 908342