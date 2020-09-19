Milli Piyango çekildi

3.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

165755

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

612325

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

371878 404263 198495 344916 102490 407605 033762 081906 311007 675380 312377 279597 365420 184107 073864 259330 115419 568516 157252 331052

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

573846 310089 467750 158217 640241 148506 154039 129873 267450 498169 536410 232866 450213 360332 689272 036252 118479 658358 367458 155745 291167 626426 220643 032598 243460 087936 216925 520885 367693 657553 127433 107204 153631 443396 628780 168605 697254 088051 095339 246739 245722 517594 397885 118372 648467 604324 111435 556215 499948 221851

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

24391 87339 93036 42605 74796 19460 96342 23126 17938 84267 89611 91363 34211 93201 22646 39659 65915 32549 58087 70983 63995 49861 63270 82716 12601 41375 30349 03548 57492 38098 13117 41257 60064 71030 41857 47390 19246 30654 79671 52825

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0748 2214 8811 5483 2128 5946 2610 6261 7161 9712 7042 5858 0490 8262 4257 4906 3823 2243 3362 1246 8524 3712 2819 3555 8707 0786 2646 9554 2729 0785

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

200 164 110 450 729 579 843 313 592 465 931 231 669 625 738 181 728 954 167 621

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

12 05 29 74 51 54 64

Son 1 rakamına göre 30 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

2 6