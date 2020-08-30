Milli Piyango çekildi

Milli Piyango'nun 30 Ağustos çekilişi sonuçları açıklandı.

6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

402598

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

303892

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

393765 163036 007954 126847 616090 059171 177968 698135 198707 473447 174994 372278 297653 460569 554294 086145 686485 576668 521056 458623

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

034519 672685 599208 480316 077513 653153 177048 300008 222115 430149 169054 375567 275225 107014 369364 583568 635273 101652 572925 139109 048386 687663 215445 680872 127486 267441 056557 379655 076961 087349 338455 158793 016422 577836 423196 072120 683826 565936 364249 426661 028473 523949 052205 288607 031580 401629 656602 646844 422676 604085

Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

21419 02580 18819 64080 81191 91009 82955 16558 06977 90351 33386 29619 64683 42664 41761 15180 22949 02845 53258 66285 48983 08266 77472 15397 66854 60547 10935 27748 68110 10735 20705 21129 60509 97194 75401 50928 76809 38965 77669 50976

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

4179 0861 4674 2511 8742 1401 0993 0882 9829 6240 2148 8433 1417 3104 5653 2728 3501 0539 8459 0674 0154 5560 1816 2275 5642 1844 9281 1810 3140 6988

Son 3 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar

028 857 476 949 057 330 025 216 264 391 956 373

Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

60 99 27 28 44 39 92

Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

2 ve 7

