banner913
banner932
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
17 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
27 0
 
Uluslararası topluma
Uluslararası topluma "KKTC'yi tanıyın" çağrısı
23 0
Sağlık Bakanı’nı polise şikayet
Sağlık Bakanı’nı polise şikayet
23 0
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
72 0
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
26 0
Gençler tek attı 3 aldı
Gençler tek attı 3 aldı
27 0
banner1059

Milli Arşiv, Ahmet An’ın “Kıbrıs Türk Matbaacılık Tarihi” kitabını yayımladı

banner1020

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kıbrıs Türklerinin 1882 – 1974 arası matbaacılık serüvenini anlatan Araştırmacı-Yazar Ahmet An’ın “Kıbrıs Türk Matbaacılık Tarihi” kitabını yayımladı.

banner1045
Milli Arşiv, Ahmet An’ın “Kıbrıs Türk Matbaacılık Tarihi” kitabını yayımladı
banner971

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Manas Yayınları tarafından okuyucusu ile buluşturulan “Kıbrıs Türk Matbaacılık Tarihi” adlı kitapta, Kıbrıs Türklerinin matbaacılık serüveni, Ada’nın İngiliz İdaresi’ne geçmesinin ardından Türk aydınlarının toplum olmanın önemini kavramaları ve bu bilinci aktarma gereksinimlerinin sonucu olarak başlaması Ahmet An’ın kaleminden, yazılı kaynaklardan yararlanılarak ve Kıbrıs Türk matbaacılık mesleğine emek vermiş olan bazı kişilerin yaşam öykülerine de yer verilerek aktarılıyor.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, kitapla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu kitabın Kıbrıs Türkleri arasında matbaacılık mesleğiyle iştigal edenlerin yaşadıkları teknik ve maddi yokluk ve yoksunluklara, eşine az rastlanır güçlüklerin üstesinden nasıl geldiklerine, yaşamlarını ve servetlerini bu uğurda feda edenlere, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde matbaanın oynadığı eşsiz role tanık olunacağını kaydetti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.