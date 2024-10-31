Milli Arşiv, Ahmet An’ın “Kıbrıs Türk Matbaacılık Tarihi” kitabını yayımladı

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kıbrıs Türklerinin 1882 – 1974 arası matbaacılık serüvenini anlatan Araştırmacı-Yazar Ahmet An’ın “Kıbrıs Türk Matbaacılık Tarihi” kitabını yayımladı.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Manas Yayınları tarafından okuyucusu ile buluşturulan “Kıbrıs Türk Matbaacılık Tarihi” adlı kitapta, Kıbrıs Türklerinin matbaacılık serüveni, Ada’nın İngiliz İdaresi’ne geçmesinin ardından Türk aydınlarının toplum olmanın önemini kavramaları ve bu bilinci aktarma gereksinimlerinin sonucu olarak başlaması Ahmet An’ın kaleminden, yazılı kaynaklardan yararlanılarak ve Kıbrıs Türk matbaacılık mesleğine emek vermiş olan bazı kişilerin yaşam öykülerine de yer verilerek aktarılıyor.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, kitapla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu kitabın Kıbrıs Türkleri arasında matbaacılık mesleğiyle iştigal edenlerin yaşadıkları teknik ve maddi yokluk ve yoksunluklara, eşine az rastlanır güçlüklerin üstesinden nasıl geldiklerine, yaşamlarını ve servetlerini bu uğurda feda edenlere, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde matbaanın oynadığı eşsiz role tanık olunacağını kaydetti.