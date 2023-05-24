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Milletvekilliğine bir aday daha

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Milletvekilliğine bir aday daha
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Bağımsızlık Yolu, 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimlerde adaylarının Umut Ersoy olduğunu açıkladı.
Bağımsızlık Yolu’nun düzenlediği basın toplantısında ara seçimlerde yarışacak olan milletvekili adayının Umut Ersoy olduğu açıklandı.
 
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