Milletvekilliğine bir aday daha

Bağımsızlık Yolu, 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimlerde adaylarının Umut Ersoy olduğunu açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’nun düzenlediği basın toplantısında ara seçimlerde yarışacak olan milletvekili adayının Umut Ersoy olduğu açıklandı.

