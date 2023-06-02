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Milletvekilliği, muhtar ve ihtiyar heyeti itirazları bugünden itibaren yapılabilecek

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Milletvekilliği, muhtar ve ihtiyar heyeti itirazları bugünden itibaren yapılabilecek
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Yüksek Seçim Kurulu, 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde dün geçici olarak ilan edilen milletvekilliği, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylıklarına her türlü yasal itirazın bugünden itibaren yapılabileceğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu, yarına kadar devam edecek itirazların 08.00-17.00 saatleri arasında İlçe Seçim Kurulu’na yapılabileceğini duyurdu.


25 Haziran ara seçimlerinde, 6’sı siyasi parti ve 7’si de bağımsız olmak üzere toplam 13 aday, boş kalan milletvekilliği için yarışacak.
 
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