Milletvekilliği ara seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Korkmazhan basın toplantısı düzenledi

Milletvekilliği ara seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Abdullah Korkmazhan basın toplantısı düzenleyerek adaylığını duyurdu ve neden aday olduğunu anlattı.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre Korkmazhan, bağımsız milletvekili adayı olmasının yanı sıra ve bunun ötesinde, kolektif mücadelenin, emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve çözüm mücadelesinin bir sıra neferi olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini vurguladı.

“Bizler emek, demokrasi, barış ve çözüm mücadelesinin her aşamasının kararlı savunucuları olduk. Yalnızca bugün değil, her zaman vardık” diyen Korkmazhan, şöyle konuştu:

“2000’li yıllarda Geleceğimizi Kurtarma Operasyonu gençlik mücadelesi, sonrasında Bu Memleket Bizim Platformu, Birleşik Kıbrıs Partisi ve Barış ve Demokrasi Hareketi’nde aktif bir şekilde yer aldık ve çeşitli kademelerde görevler üstlendik. Mücadelemize 2018 yılında kurulan Sol Hareket bünyesinde devam ediyoruz. Güzel yurdumuz her zaman her şeyden önce geldi. Birçok zorluklar, baskılar, davalar, tehditler ile karşı karşıya kaldık. Asla geri adım atmadık. Mücadelemize devam ettik, ediyoruz. Önümüzdeki seçim sürecini ve kürsüyü de mücadele alanına çevireceğiz. Ve mutlaka başaracağız.”



-Üç odaklı siyaset

“Eşit egemen devlet” politikasını ve “hükümet olacağız ve tüm sorunları çözeceğiz” söylemini eleştiren Abdullah Korkmazhan “Biz hep birlikte geliştirdiğimiz yeni ve çözüm odaklı yeni bir siyaset yaklaşımı öneriyoruz” diyerek üç adımda çözüm odaklı siyaset yaklaşımını paylaştı.

Bunları “irade ve demokrasi odaklı siyaset, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklanan toplumsal haklar odaklı siyaset, federal Kıbrıs odaklı siyaset” olarak sıralayan Abdullah Korkmazhan, bu politikalarını detaylarıyla anlattı.



Temel ilkeler, siyasal, sosyal ve ekonomik hedeflerinden de bahseden Korkmazhan, “ İnsanca yaşamın temeli ve en yüce değer olan emeğin kurtuluşu, eşitlikçi, özgürlükçü, paylaşımcı dünya görüşünü savunuyoruz. Öncelikli hedefimiz Kıbrıslıtürk toplumunun kendi kendini yönetme ve demokrasi mücadelesini başarıya ulaştırma ve Birleşik Federal Kıbrıs’ın yaratılmasıdır.” dedi.



25 Haziran 2023 ara seçiminde bağımsız milletvekili adayı olarak destek talep eden Abdullah Korkmazhan, şöyle konuştu:

“Adayız çünkü inat ediyoruz. Adayız çünkü memleket istiyoruz. Kendi özgün kimlik ve kültürümüz, laik, demokratik ve çoğulcu yaşam tarzımız ve toplumsal irademize dayalı özgürlükçü bir yaşamın olacağı bir memleket istiyoruz. Sömürge olmak değil, özgür, birleşik, eşit, Baf’tan Karpaz’a bir bütün, federal bir memleket istiyoruz. Yabancı olmadığımız, göç etmek zorunda kalmadığımız, silahlardan ve tel örgülerden arınmış bir memleket istiyoruz.

Atanmış kayyumların ve yolsuzların değil, seçilmişlerin yönettiği, sivil ve demokratik bir memleket istiyoruz. Aşkın her renginin eşit olduğu ve özgürce yaşandığı bir memleket istiyoruz. Emeğin en yüce değer olduğu bir memleket istiyoruz. Memleket istiyoruz, dağların yeşili çok, denizin mavisi koyu olsun. Memleket istiyoruz, bizim olsun.”