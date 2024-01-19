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“Milletvekillerinin mal varlığını takip etme sorumluluğum yok”

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, “Milletvekillerinin mal varlığında bir değişim oldu mu olmadı mı diye takip etme sorumluluğum yok. Sen bunları nereden buldun?” sorusunu soramam” dedi

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“Milletvekillerinin mal varlığını takip etme sorumluluğum yok”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis’te kendinden hariç 49 milletvekili ve bir atama bakan bulunduğunu anımsatarak, “Meclis Başkanı olarak bunların mal varlığında bir değişim oldu mu olmadı mı diye takip etme sorumluluğum yok” dedi. 
Meclis Başkanı olarak milletvekillerine “Sen bunları nereden buldun?” sorusunu soramayacağını, buna yetkisi olmadığını belirten Töre, konuya ilişkin Başsavcı ile de görüşeceğini kaydetti. 
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın eleştirilerine yanıt veren Töre, “Ben seni kast etmedim. Karanlığa bir kurşun atayım da ne olursa olsun sözlerini doğru bulmuyorum” dedi. 
Başkan Töre, eski Dışişleri  Bakanı Kutlay Erk’in ‘Zorlu Töre’nin nereden haberi olsun’ diyerek de kendisine hak verdiğini ifade etti.   
Ada TV’de yayınlanan Günaydın Ada programına katılarak, soruları yanıtlayan Töre, milletvekillerinin mal varlıklarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların Meclis’e zarar verdiğini, bu şaibelerin de kendisini üzdüğünü söyledi. 
Töre, “Milletvekillerinin kendi sorumlulukları çerçevesinde yasaları bilmeleri ve mal varlıklarındaki değişimleri bildirmeleri gerekir” diye konuştu. 
İddiaların üzerine gidecek makamın Meclis Başkanı olmadığını belirten Töre, “Polis ve devletin diğer kurumları, şikayet edilmesi durumunda bunları tespit etmelidir” ifadelerini kullandı. 
 
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