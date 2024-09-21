Milletvekillerine 280 bin TL maaş

İki yıl önce milletvekili maaşları, 44 bin lira iken şimdi 234 bin liraya yükseldi

Asgari ücretin yanı sıra kamu ve emekli maaşlarına yüzde 19.19 oranında artış gelmesiyle birlikte milletvekili maaşları net 234 bin liraya yükseldi.

İki yıl önce milletvekili maaşları, 44 bin lira (yaklaşık 2 bin 839 Euro) iken 1 Eylül itibarıyla bu rakam 6 bin 318 Euro’ya yükseldi.

Milletvekili maaşlarının brüt 280 bin Türk Lirasına (7 bin 424 Euro) yükselmiş olacağını belirten uzmanlar,

Avrupa Birliği üyesi olan Güney Kıbrıs’ta milletvekili maaşının 4 bin 991 Euro olduğuna dikkat çekti.

Ekonomist Mertkan Hamit, kamu sektöründeki üst düzey maaş artışlarına dikkat çekerek, son yıllarda özellikle milletvekili maaşlarında yaşanan yükselişin altını çizdi. Hamit’in açıklamalarına göre, 2022 yılında göreve başlayan bir milletvekili brüt 44 bin TL (2,839 Euro) maaş alırken, Ağustos 2024 itibariyle bu rakam 234 bin TL'ye (6,318 Euro) ulaştı.

Son zamlarla birlikte 1 Eylül 2024'te %20'lik bir artışla maaşlar 280 bin TL’ye (7,424 Euro) çıktı.

Hamit, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir milletvekilinin maaşının 4,991 Euro olduğuna dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs'ta bu maaş farkının oldukça belirgin olduğunu belirtti.

Hamit, Başbakan Ünal Üstel’in asgari ücrette Güney Kıbrıs ile eşitlik sağlandığı yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak, milletvekili maaşlarının Güney Kıbrıs'taki meslektaşlarını geride bıraktığını söyledi.

Hamit, yalnızca milletvekili maaşlarının değil, kamu sektöründeki diğer üst düzey kadroların da ciddi maaş artışları yaşadığını belirtti. Asgari ücretle geçinen emekçilerin işverenlerine kazanç yaratmaya devam ederken, üst düzey kadroların verimliliğinde bir artış olup olmadığına dair somut bir delilin bulunmadığını vurguladı.

Ekonomist Hamit, yapılan maaş artışlarının sadece yaşam pahalılığına çözüm getirmekten öteye geçtiğini ve üst düzey kamu kadrolarına refah sağladığını ifade etti. Hamit, bu artışların gelir adaletsizliğini derinleştirdiğini ve ekonomik büyüme açısından anlamlı bir katkı sağlamadığını söyledi.

