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“Milletimiz aynıdır”

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“Milletimiz aynıdır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretlerin çok verimli geçtiğini dile getirdi ve kendini aileden bir olarak hissettiğini belirtti.
Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, bakan ve heyetini KKTC’de görmekte mutluluk duyduğunu belirtti.
Burada bir milli dava yürütüldüğünü ve bunun da ortak bir dava olduğunu dile getiren Töre, “Kıbrıs’ta bir milli dava yürütülmektedir. Bu milli dava ortak davamızdır. Özümüzdür. Milletimiz aynıdır. Türk milletiyiz ama Kıbrıs Türk halkı burada 96 yıl Anavatan Türkiye’yi bekledi. Türk milletinden uzak kaldı. Milli ve manevi kimliğimizi koruyarak bugünlere geldik.” ifadelerini kullandı.
20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu dile getiren Töre, harekatın ardından KKTC devletinin ilan edildiğini ve Atatürk’ün de ifade ettiği gibi Cumhuriyet’in en büyük eser olduğunu söyledi.
Öte yandan Başbakan Ünal Üstel de, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri  Ersoy ile görüştü.
 
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