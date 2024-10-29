Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkan feci olay ülkeyi sarstı. Mihrimah bebeğin ailesi, sosyal medyadan "Mihrimah'ın kanı yerde kalmasın. Sesimiz olun" çağrısı yaptı...
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