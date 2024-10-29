banner913
banner932
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
10 0
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
20 0
 
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
19 0
“Çocuğumuz sağlıklıydı'”
“Çocuğumuz sağlıklıydı'”
22 0
Meclis, açıldığı gibi kapandı
Meclis, açıldığı gibi kapandı
21 0
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
25 0
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
33 0
banner1032

"Mihrimah'ın kanı yerde kalmasın”

banner1020

banner1045
"Mihrimah'ın kanı yerde kalmasın”
banner971

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkan feci olay ülkeyi sarstı. Mihrimah bebeğin ailesi, sosyal medyadan "Mihrimah'ın kanı yerde kalmasın. Sesimiz olun" çağrısı yaptı...

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.