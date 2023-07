Mezunların diploma heyecanı

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları büyük bir coşkuyla keplerini attı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni başarıyla tamamlayan mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde büyük bir coşku ile keplerini attı.

100 öğrencinin diploma aldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Keman sanatçısı Nina Koçubey tarafından verilen keman dinletisinin ardından konuşmalara geçildi.

Her sonun yeni bir başlangıç olduğunu ve hayat boyu öğrenmenin ve gelişmenin devam edeceğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “30 yıllık bir akademik kariyerin ardından bugün ben de sizinle birlikte bir ilki yaşıyorum. Rektör ünvanı ile bu yıl ilk defa bir mezuniyet töreninde konuşuyorum. Görüyorsunuz ki, hayat; her aşamasında yeni ilkler yaşatıyor insana. Sizler de; hayat boyu yeni hedefler edinecek, yeni basamaklar aşmaya devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu ise konuşmasına, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, genç ve dinamik öğretim elemanları ve sürekli güncellenen ders programları ile hem ulusal hem de dünya piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip mezunlar yetiştirmektir” sözleri ile başladı.

Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, “Bugün burada bulunan her biriniz, yetenekli ve değerli bireylersiniz. Fakültemizde geçirdiğiniz süre boyunca üniversitemize ve fakültemize kattığınız herşey için, her birinize teşekkür ediyorum. Unutmayın ki bugün bir bitişin değil, birçok başlangıcın yaşandığı gündür” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak her zaman mezun öğrencilerin yanında olacaklarını belirten Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, “Belki birçok zorlukla karşılaşacaksınız, ancak fakültemizi en iyi yerlerde ve en iyi şekilde temsil edeceğinizden hiç şüphem yok. Bizler de her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.