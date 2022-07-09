Mezarlıklara bayram ziyareti

Kurban Bayramı nedeniyle ile mezarlıklar her bayram olduğu gibi yine doldu taştı.
Kabristanlıklar, arife günü olan dün yine yakınlarını, eş, dost ve akrabalarını kaybeden vatandaşların akınına uğradı.
Mezarlıklara giden vatandaşlar, ölen yakınlarının ruhlarına Fatiha okudu. Rengarenk çiçeklerle adeta çiçek bahçesine dönüştürülen kabristanlıklarda, geleneksel buhurlar yakıldı, acılar tazelendi.
Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri su ile mezarları sulayarak, mezar üzerinde temizlik yapmayı ihmal etmedi.
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