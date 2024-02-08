Mezar taşlarında isimleri olmayacak

KKTC sahillerine 8 Ocak’tan bu yana vuran ceset sayısı 6’ya yükseldi. Kimlikleri belirsiz 6 ceset, dün Dipkarpaz’da defnedildi

KKTC sahillerinde kıyıya vuran cesetlerin belirsizliği sürüyor.Önceki Salı günü, Dipkarpaz kuzey sahil şeridinde incirler mevkiindeki sahil kenarında bir kişinin vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş halde cansız bedeni bulunmuştu.Polis, cansız bedeninin cinsiyeti ve kimliğinin tespit edilemediğini belirtmişti.Son tespit edilen cansız beden ile KKTC sahillerine 8 Ocak’tan bu yana vuran ceset sayısı 6’ya yükseldi.KKTC sahillerinde 8, 14, 22 ve 31 Ocak tarihlerinde de 5 kişinin cansız bedeni tespit edilmişti. İlk ceset, 8 Ocak’ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu kaydedilmişti.İkinci ceset, ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulunmuştu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz’daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edilmişti.Üçüncü ceset, 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulunmuştu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtmişti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisinin yapılamadığı açıklanmıştı.Polis, 31 Ocak tarihinde ise Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde sahile vurmuş 2 erkek cesedi bulunduğunu bildirmişti.Öte yandan ülkemizin sahil şeritlerine vuran ve kimlikleri belirsiz olan altı ceset, dün Dipkarpaz bölgesinde defnedildi. Yetkililer, cesetlerin düzensiz göçmenlere ait olduğunu düşünüyor.Dipkarpaz'da gerçekleşen cenaze töreni, ülkede artan düzensiz göçmen akınını yeniden gündeme getirdi. Göçmenler genellikle yaşadıkları zorluklar nedeniyle deniz yoluyla kaçak olarak ülkeye girmeye çalışıyorlar. Ancak, bu tehlikeli yolculuk sık sık trajik sonuçlar doğuruyor ve birçok göçmenin hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Cesetlerin kimliklerinin belirlenememiş olması, göçmenlerin çoğu zaman tehlikeli deniz yolculuklarına tek başlarına veya insan kaçakçılarıyla birlikte girmesi nedeniyle sıkça karşılaşılan bir durum. Bu durum, hem göçmenlerin yaşam hakkını tehlikeye atıyor hem de ailelerinin sevdiklerinden haber almasını engelliyor.