"Meyve sebzede soygun düzeni var"

Bakan Arıklı, Lefkoşa'da ünlü bir markette çektiği domates ve etiketini gösteren bir fotoğraf ve diğer tarafta ise Antalya hal domates fiyatını gösteren bir fotoğraf paylaştı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak meyve - sebzede resmen soygun düzeni olduğunu belirtti.

Paylaşım şu şekilde;

"Geçenlerde katıldığım bir TV programında;"Gerekirse Hükumet, hayatı ucuzlatmak ve rekabet ortamı oluşturmak için, sebze-meyve ve et de dahil her türlü temel tüketim mallarında ithalatı serbest bırakır" dedim...

Vay sen misin bunu söyleyen. Tüccarlar, Toptancılar beni topa tuttu. Onları anlarım da Seracıları anlamam.

Adam, bütün mevsim ekiyor, suluyor, gübre ve ilaç veriyor. Üretiyor. Komisyoncu geliyor. Onun ürettiği domatesi 30-40 TL'ye alıyor. Lefkoşa, Girne ve diğer bölgelerdeki tüketiciye 80-100 TL bandında satıyor...

Üreticinin parasını, 15-30 gün sonra "fire" adı altında ciddi bir kesinti yaptıktan sonra ödüyor.

Devlet zaman, zaman sebze- meyvede ithalata izin veriyor.

Bu ithalat iznini kime veriyor? Seracılardan malı alan ve satan aynı arkadaşlara veriliyor sadece bu izin.

Onlar da Türkiye'den 3 kuruşa aldıkları malı soğuk hava depolarına stokluyor. İstediği zaman istediği fiyata tüketiciye satıyor...

Resmen bir soygun düzeni...

Hükümet, şimdi hayatı nasıl ucuzlatırız diye ciddi bir çalışma içerisinde.

Kurultaydan güçlü bir şekilde çıkmış Ünal Üstelin başında olduğu bu Hükümet, bunu başaracaktır.

Aşağıda Lefkoşa'da ünlü bir markette çektiğim Domates ve etiketini gösteren fotoğraf. Diğer tarafta ise Antalya hal domates fiyatı...

Bu paradoksu dile getirdiğim için Seracılar, yarın (bugün) bana siyah çelenk bırakacaklarmış.

Buyursunlar. Kapımı kırmazlarsa onlarla bir derdimizin olmadığını anlatır, bir de çay ısmarlarım..."





