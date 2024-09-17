Mevlit Kandili Münasebetiyle Halkımıza Cezerye Dağıtıldı

Geleneksel olarak her kandil günü gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çalışmalarını sürdüren genç gönüllüler, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt’ta bölge esnafı ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek cezerye ikram etti.
Yaptığımız çalışmalarla geleneklerimizi yaşatmaya ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyor, aynı zamanda Peygamberimizin doğum günü olarak kutlanan Mevlit Kandili’nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
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