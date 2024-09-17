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Mevlit Kandili Münasebetiyle Halkımıza Cezerye Dağıtıldı

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Evkaf İyilik Gönüllüleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in doğum günü olması vesilesiyle idrak edilen Mevlit Kandili’nde halkımıza cezerye ikramında bulundu.

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Mevlit Kandili Münasebetiyle Halkımıza Cezerye Dağıtıldı
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Geleneksel olarak her kandil günü gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çalışmalarını sürdüren genç gönüllüler, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt’ta bölge esnafı ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek cezerye ikram etti.

Yaptığımız çalışmalarla geleneklerimizi yaşatmaya ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyor, aynı zamanda Peygamberimizin doğum günü olarak kutlanan Mevlit Kandili’nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
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