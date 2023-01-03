Mevlevi’de bazı bölgeler ve Çamurova Atış Alanı’na girişler yasaklandı

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi’de yarın tanksavar atışları yapılacağından bazı bölgelere girmenin yasak olacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi’de yarın tanksavar atışları yapılacağından bazı bölgelere girmenin yasak olacağını duyurdu.

Bu doğrultuda, yarın 07.30 ile 21.00 saatleri arasında girişe yasak olacak bölgeler şöyle:

““Batıda; Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu,

Doğuda Tutukçu T. – Gürkan Burnu hattının batısı

Güneyde Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu Soğan T. 500. doğusu hattının kuzeyi

Kuzeyde Kalkanlı 700 m. doğusu Gürkan Burnu hattının kuzeyi”

Öte yandan 9-13 Ocak tarihleri arasında aynı bölgelerde 07.30 ile 21.00 saatleri arasında havan atışı yapılacağı belirtilerek, söz konusu saatlerde bu bölgelere girişin tehlikeli ve yasak ilan edildiği, serbest giriş duyurusu yapılana kadar bölgeye girilmemesi gerektiği bildirildi.

-Çamurova Atış Alanına giriş yasak

Güzelyurt Kaymakamlığı, Çamurova Atış Alanında da keskin nişancı atışları yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, dünden başlayarak 6 Ocak Cuma güne kadar 7.30-19.00 saatleri arasında bölgeye serbest giriş duyurusu yapılana kadar girişin yasak olduğu uyarısında bulunuldu.

