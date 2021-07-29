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Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı kuruldu

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Ali Başman, Osman Başman ve Pınar Başman Süren tarafından hayata geçirilen Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı, çağdaş ve gelişen bir Kuzey Kıbrıs için, eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarının gelişimine katkı sağlayacak

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Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı kuruldu
 
Ülkemizin hayırsever iş insanlarından Mustafa Başman ve merhume eşi Mevhibe Başman adına, Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı, evlatları; Ali Başman, Osman Başman ve Pınar Başman Süren tarafından 9 Haziran 2021’de hayata geçirildi.
Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı, yaşamın en temel gereksinimleri arasında olan Eğitim, Sağlık, Spor ve Kültür alanlarının gelişimine katkı sağlayarak, Kuzey Kıbrıs’ın daha hızlı gelişmesine destek olmayı ve fayda sağlamayı amaçlıyor.
Yetenekli fakat maddi imkanları kısıtlı gençleri, fırsat eşitliği yaratarak desteklemek, yurt içinde & dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, burs ve ödül gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak vakfın amaçlarından biri.
Vakfın diğer amaçları arasında ise;
-Uygun görülecek yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kreş, ilkokul, ortaokul, lise okulları, kitaplık, laboratuar ve öğrenci yurdu yaptırmak,
-Sağlık tesisleri kurmak, donatmak, işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak,
-Kültür, sanat ve spor alanlarına destek olmak amacı ile çalışmalar yapmak ve gerekli desteği sağlamak bulunuyor.
Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’nın Mütevelli Heyeti 5 üyeden oluşuyor. 3 yıl için seçilen heyette Ali Başman, Osman Başman, Pınar Başman Süren, Niyazi Akman ve Savaş Atakan yer alıyor.
Aynı süre için seçilen Vakfın Yönetim Kurulundaki isimler ise Pınar Başman Süren, Ece Başman, Aslı Başman, Hüseyin Ekmekçi ve Özlem Otur.
 
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