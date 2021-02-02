banner583
banner590
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
5 0
AB’den iki devlet formülüne ret
AB’den iki devlet formülüne ret
5 0
 
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
16 0
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
14 0
Efsane Devam Ediyor
Efsane Devam Ediyor
21 0
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
56 0
Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
11 0
banner529
banner570

Mevduatlardan kesinti olmayacak

banner476

Başbakan Saner, alınacak kararlar arasında bankalardaki mevduatlarla ilgili herhangi bir kararın olmadığını olmayacağını açıkladı

Mevduatlardan kesinti olmayacak
banner601
Ekonomik Kurul toplantısı Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla Başbakanlıkta gerçekleştirildi.
Bürokratlarla, ekonomik örgüt temsilcilerinin katıldığı toplantıda, pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunların aşılabilmesine yönelik ekonomik destek paketleri görüşüldü. 
Toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcileri ve bürokratlar katıldı. 
Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Kovid-19 salgın sürecinin ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için alınacak kararlar arasında bankalardaki mevduatlarla ilgili herhangi bir kararın olmadığını ve olmayacağını” söyledi.
Hedeflerinin “kısa ve orta vadeli olacak önlemler ve kararlarla kamu-özel tüm çalışanları mağdur etmemek, sektörlerde oluşan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak” olduğunu kaydeden Saner, “Ancak tasarladıklarımız içinde kesinlikle vatandaşların mevduatları ile ilgili bir karar yoktur ve olmayacaktır” dedi.
Başbakan Saner, şunları ifade etti:
“Hükümetimiz bir taraftan Kovid-19 salgının ülkemizdeki etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çaba içerisine girerken diğer taraftan da salgının sosyo-ekonomik yaşantımıza getirdiği sıkıntıların aşılması için tüm kesimlerle diyalog halinde yeni bir  paket üzerinde çalışmaktadır.
Hedefimiz kısa ve orta vadeli olacak önlemler ve kararlar ortaya koyarak kamu-özel tüm çalışanlarımızı mağdur etmemek, sektörlerimizde oluşan olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktır. Ancak tasarladıklarımız içinde kesinlikle vatandaşların mevduatları ile ilgili bir karar yoktur ve olmayacaktır.
Bu hafta içinde alacağımız kararlarla inanıyoruz ki  Kovid-19 salgınını bir süre sonra kontrol alıp yeniden açılma sürecine girmekle, Anavatan Türkiye’nin desteği ve imzalayacağımız 2021 yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile makro ekonomik dengeler yeninden oluşacak ve ülkemiz ekonomisini düzlüğe çıkaracağız.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.