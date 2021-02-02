Mevduatlardan kesinti olmayacak

Başbakan Saner, alınacak kararlar arasında bankalardaki mevduatlarla ilgili herhangi bir kararın olmadığını olmayacağını açıkladı

Ekonomik Kurul toplantısı Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla Başbakanlıkta gerçekleştirildi.

Bürokratlarla, ekonomik örgüt temsilcilerinin katıldığı toplantıda, pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunların aşılabilmesine yönelik ekonomik destek paketleri görüşüldü.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Kovid-19 salgın sürecinin ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için alınacak kararlar arasında bankalardaki mevduatlarla ilgili herhangi bir kararın olmadığını ve olmayacağını” söyledi.

Hedeflerinin “kısa ve orta vadeli olacak önlemler ve kararlarla kamu-özel tüm çalışanları mağdur etmemek, sektörlerde oluşan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak” olduğunu kaydeden Saner, “Ancak tasarladıklarımız içinde kesinlikle vatandaşların mevduatları ile ilgili bir karar yoktur ve olmayacaktır” dedi.

Başbakan Saner, şunları ifade etti:

“Hükümetimiz bir taraftan Kovid-19 salgının ülkemizdeki etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çaba içerisine girerken diğer taraftan da salgının sosyo-ekonomik yaşantımıza getirdiği sıkıntıların aşılması için tüm kesimlerle diyalog halinde yeni bir paket üzerinde çalışmaktadır.

Hedefimiz kısa ve orta vadeli olacak önlemler ve kararlar ortaya koyarak kamu-özel tüm çalışanlarımızı mağdur etmemek, sektörlerimizde oluşan olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktır. Ancak tasarladıklarımız içinde kesinlikle vatandaşların mevduatları ile ilgili bir karar yoktur ve olmayacaktır.

Bu hafta içinde alacağımız kararlarla inanıyoruz ki Kovid-19 salgınını bir süre sonra kontrol alıp yeniden açılma sürecine girmekle, Anavatan Türkiye’nin desteği ve imzalayacağımız 2021 yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile makro ekonomik dengeler yeninden oluşacak ve ülkemiz ekonomisini düzlüğe çıkaracağız.”



