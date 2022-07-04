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“Mevcut santrallerde fuel-oil sıkıntısı yaşanıyor”

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdür Vekili Kamil Direl, mevcut santrallerde fuel-oil sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde ara ara elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.

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“Mevcut santrallerde fuel-oil sıkıntısı yaşanıyor”

Kıb-Tek Genel Müdür Vekilli Direl, ülkede yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Direl, mevcut santrallerde fuel-oil sıkıntısı yaşandığını ve buna bağlı ülke genelinde ara ara elektrik kesintileri olduğunu belirtti.

Yaz döneminde yakıt ihtiyacının arttığına dikkat çeken Direl, “Günlük ortalama bin ton yakıt ihtiyacı oluşmaktadır. Mevcut santrallerimizde fuel oil sıkıntısı yaşanıyor ve hemen hemen bitmiştir” dedi.

-“Yakıtın 5 ile 10 gün arasında Teknecik Santrali’nde olması bekleniyor”

Fuel-oilin ülkeye gelmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Direl, Resmi Gazete’de dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla temin edilecek yakıtın 5 ile 10 gün arasında Teknecik Santrali’nde olmasının beklendiğini kaydetti.

-“Kısa ve uzun vadeli çalışmalar yapılıyor”

Gelecek yakıtın 15-20 günlüğüne sıkıntıları gidereceğini belirten Kamil Direl, yakıt sorununun tamamen ortadan kaldırılması için kısa ve uzun vadeli çalışmalar yapıldığını söyledi.

-“Deneme çalışmalarına başlandı”

Kıb-Tek Genel Müdür Vekilli Kamil Direl, Türkiye’den sevk edilen yeni santrallerle ilgili de boşta deneme çalışmalarına başlandığını bir kaç gün içerisinde de enerji üretimine geçileceğini belirtti.

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