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“Metinlerin içine kayyumluk da konuldu”

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CTP lideri Erhürman, belediyelerle ilgili yasa tasarısına kayyumluğun da konulduğuna dikkat çekti, reformun seçime 3 ay kala olamayacağını belirtti

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“Metinlerin içine kayyumluk da konuldu”

Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyelerle ilgili yaşadıkları süreci aktararak, temsilcilerinin iki kez bu konuda görüşmeye gitmesine rağmen, belediyelerle ilgili yasa tasarısının son halinin metnini, Meclis’e sunulmadan görmediklerini söyledi.
Erhürman, belediyelerle ilgili sözü edilen değişikliğin önemine işaret ederek, en azından son halini görüp istişare edilmesi gerektiğini kaydetti.
Erhürman, yasanın genel gerekçesini de eleştirerek, genel gerekçenin hiçbir şekilde anlaşılamadığını, Meclis’ten geçerse utanç duyulacak bir metni bulunduğu görüşünü ifade etti.  
 “Ne yaptığınızın farkında olmayarak hazırladığınız metinler var yasa tasarısında…” diyen Erhürman, belediye reformu ve sayıların azaltılması konusuna karşı olmadıklarını, ancak önemli bir mesele olduğu için aceleye getirilmemesi gerektiğini savunduklarını söyledi.
Belediyeler reformu yapılırken, toplu iş sözleşmesinin feshedilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erhürman, bu konunun iş hukukçuları ile konuşulması gerektiğini, toplu iş sözleşmesinin Anayasal bir hak olduğunu, bunların feshedilmesi halinde Anayasa’ya aykırı bir iş yapılmış olacağını söyledi.
Erhürman, ciddiyetsizlikle belediyeler reformu yapılamayacağını, bu reformun seçime 3 ay kala olamayacağını, bunu yapmanın memleketi daha da büyük bir kaosun içine sokacağını belirterek, bu yasa tasarısı üzerinden reforma gidilmesinin mümkün olamayacağını kaydetti.
Kapatılacak belediyelerin başkanlarına danışmanlık verilmek istenmesini de eleştiren Erhürman, danışmanlığın müşavirliğin daha yeni Türkçesi olduğunu, hiçbir hukuki gerekçeye oturtulamayacağını söyledi.
Bu metinlerin içine kayyumluğun da konulduğunu belirterek bunu eleştiren Erhürman, bunun hiçbir şekilde olamayacağını vurguladı.
 
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