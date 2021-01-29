banner583
banner590
Orta Mesarya’da doğadan kuraklık sinyali
Orta Mesarya’da doğadan kuraklık sinyali
29 0
"İki devletli, eşit egemenliğe dayalı bir çözümün argümanını ortaya koyacağız"
29 0
 
Girne giriş çıkışlarına çadırlar kuruldu
Girne giriş çıkışlarına çadırlar kuruldu
21 0
Böyle avcı mı olur?
Böyle avcı mı olur?
23 0
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
23 0
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
29 0
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
2.8B 0
banner529
banner570

Meteorolojiden şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

banner476

Meteorolojiden şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
banner601

Ülkede yarın şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Dairesi bugün yaptığı açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasının, rüzgarın ise güney ve batılı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti.

Bölgenin 29 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, hava yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla gök gürültülü sağanak; pazar günü parçalı bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak; pazartesi, salı ve çarşamba günü bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağışlı; cuma günü ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, hafta sonu Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın fırtına şeklinde esecek.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.