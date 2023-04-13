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Meteoroloji yağış miktarlarını açıkladı

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Meteoroloji yağış miktarlarını açıkladı
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Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın metrekareye 43 kilogram ile Türkeli’ye düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında Türkeli 43 kg/m²; Alayköy 30 kg/m²; Akıncılar ve Kalkanlı 24 kg/m²; Lefke 20 kg/m²; Akdoğan19 kg/m²; Bostancı 18 kg/m²; Mehmetçik, Çamlıbel ve Geçitkale 17 kg/m²; Kozanköy 16 kg/m²; Taşpınar 13 kg/m²; Vadili ve Beyarmudu ise 11 kg/m² yağış aldı.
Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,2 ile 10 kg/m²  arası yağış kaydedildi.
 
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