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Meteoroloji'den toz uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, ülkede toz zerreciklerinin hava kirliliği yarattığı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den toz uyarısı

  

Daireden yapılan açıklamada, Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığı, tozlu havanın bugün saat 12.00’den itibaren çarşamba gece yarısına kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

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