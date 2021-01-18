Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Daireden yapılan açıklamada, bu akşam saat 20.00’de başlayıp yarın sabah saat 03.00’e kadar sürmesi öngörülen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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