Meteoroloji'den sağanak yağış uyarı

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den yarın 18.00’e kadar, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son analiz ve değerlendirmeler sonucu yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, bazı bölgelerde metrekareye 21 – 50 kilogram yağış düşebileceği uyarısında bulunularak, vatandaşlar ve yetkililerden gerekli tedbirleri alması istendi.

DEĞİRMENLİK’E 3 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının nispeten düştüğü ve nemli havanın etkili olduğu bölgede dün de bazı bölgelerde yağmur yağdı.

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, metrekareye Değirmenlik bölgesinde 3, Alsancak ve Karaoğlanoğlu’nda ise 1 kilogramdan az yağış düştü.