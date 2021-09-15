banner583
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
6 0
36 0
 
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
17 0
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
225 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
12 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
38 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
15 0
banner661

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarı

banner476

banner666
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarı

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den yarın 18.00’e kadar, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son analiz ve değerlendirmeler sonucu yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, bazı bölgelerde metrekareye 21 – 50 kilogram yağış düşebileceği uyarısında bulunularak, vatandaşlar ve yetkililerden gerekli tedbirleri alması istendi.

DEĞİRMENLİK’E 3 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının  nispeten düştüğü ve nemli havanın etkili olduğu  bölgede dün de bazı bölgelerde yağmur yağdı.

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, metrekareye Değirmenlik bölgesinde 3, Alsancak ve Karaoğlanoğlu’nda ise 1 kilogramdan az yağış düştü.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.