Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün 12.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer (Kuzey Sahil Beşparmaklar ile Karpaz bölgelerinde) kuvvetli (21-50 KG/M2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.
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