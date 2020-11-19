banner480
banner69
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
17 0
Mutlaka Okumanız Gereken 9 Klasik
Mutlaka Okumanız Gereken 9 Klasik
18 0
 
Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
24 0
Sayılar Çelik anısına atıldı
Sayılar Çelik anısına atıldı
16 0
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
24 0
137 0
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
33 0
banner529
banner570

Meteoroloji'den kritik uyarı

banner476

Meteoroloji'den kritik uyarı
Meteoroloji Dairesi, yağışların bu akşamdan yarın gece yarısına kadar yer yer kuvvetli olacağını duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklar için vatandaşları ve yetkilileri uyardı.
Son meteorolojik değerlendirmelere göre, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların bu akşam saat 20.00’den yarın gece yarısına kadar yer yer etkili olması bekleniyor.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.