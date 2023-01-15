Meteoroloji'den etkili yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, bugün 15.00 ve yarın 13.00 saatleri arasındaki 22 saatlik sürede yağış miktarının yer yer metrekarede 21-50 kilogramı bulacağı kaydedilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması çağrısı yapıldı.

